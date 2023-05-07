$76.82-1.7984.91-2.09

Неизвестный расстрелял пять человек в торговом центре Техаса

Неизвестный расстрелял несколько человек в Техасе. Трагедия произошла в одном из крупных торговых центров. К этому часу известно, что стрелков мертв.

Неизвестный расстрелял пять человек в торговом центре Техаса
© Nick Wagner, XinHua, Globallookpress

«Полиция Техаса подтвердила смерть нескольких человек, стрелок также мертв», - сообщает Fox News.

С места побоища в больницы доставили девять человек, информации об их состоянии не приводится. О точном количестве жертв также неизвестно. На месте происшествия сейчас работают оперативники, территория торгового центра оцеплена.

Ранее в городе Луисвилл штата Кентукки произошла стрельба, жертвами которой стали пятеро человек. Еще шестеро получили ранения и были доставлены в местный госпиталь. Подозреваемого нейтрализовали.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий