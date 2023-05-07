Соседи Прилепина рассказали, как стали свидетелями взрыва

Жители деревни Ярки в Нижегородской области рассказали, как произошло покушение на писателя Захара Прилепина. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что на Захара Прилепина было совершено покушение — его машину взорвали. Водитель погиб, писатель получил ранение. Позже полицейские задержали первого подозреваемого. МВД уточнило, что продолжает поиск причастных к теракту. СК РФ возбудил уголовное дело. В данный момент в деревню Ярки никого не пускают, так как на месте работают следственные органы.

Житель поселка Пионерский, расположенного неподалеку от деревни, рассказал, что был на рыбалке, когда случился инцидент. По его словам, взрыв был такой силы, что его было слышно за несколько километров по реке.

«Сотрудники ГАИ попросили проводить, дороги никто не знает. Там уже успели оцепить место, стояла скорая, МЧС. Видел воронку и Захара Прилепина, лежавшего на носилках», — поделился он. Местный житель добавил, что Прилепин часто бывал здесь, так как отсюда родом его супруга.

Дом семьи Савельевых находится неподалеку от места трагедии. В момент взрыва все они были внутри и первыми увидели случившееся. Юная Эля рассказала, что они с сестрами играли на втором этаже, а потом услышали гром.

«Я посмотрела, а машина уже подлетела. Я увидела, что один человек выпал из машины. И мой папа туда побежал... Напугалась очень сильно. И дети заплакали», — рассказала 11-летняя девочка.

Мария Савельева пояснила, что ее брат первым подбежал к месту взрыва и вместе с группой мужчин извлек Захара Прилепина из машины.