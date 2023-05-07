Baza: в Курской области нашли беспилотник

В Курской области, согласно предварительным данным, нашли беспилотник с надписью «Слава Украине». Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

Предварительно, данный беспилотный летательный аппарат заметили утром 7 мая в 61 км от границы с Украиной.

Аппарат обнаружен недалеко от деревни Полозовк, каких-либо других опознавательных знаков у него больше не было.

В настоящий момент у этого беспилотника дежурит охрана, выясняются детали инцидент.

Точных сведений, откуда и кем запущен БПЛА, пока нет.

Ранее власти Иркутской области запретили использовать беспилотники в регионе. Ограничение будет действовать для всех с 18.00 часов (13.00 мск) 7 мая по 18.00 часов 10 мая.