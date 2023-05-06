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В тюменском селе Успенка сгорели восемь зданий

Восемь зданий уничтожены огнём, ещё два повреждены в результате пожара в селе Успенка Тюменской области.

В тюменском селе Успенка сгорели восемь зданий
© РИА Новости

Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

«Днём 6 мая произошёл переход лесного пожара на населённый пункт. В результате пожара уничтожено три дома и пять хозяйственных построек, ещё один дом и хозпостройка повреждены огнём», — сказано в сообщении.

Уточняется, что с огнём борются спасатели противопожарной службы субъекта, авиалесоохраны, а также местные жители и добровольцы.

Ранее сообщалось, что огонь повредил четыре дома в селе Успенка Тюменской области.

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