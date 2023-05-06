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В США неизвестный устроил стрельбу в ресторане с почти 200 посетителями, есть жертвы

Один человек погиб, шестеро пострадали в результате стрельбы в ресторане в штате Миссисипи. Об этом сообщает американский телеканал ABC News.

В США неизвестный устроил стрельбу в ресторане
© globallookpress.com

"Один человек погиб, по меньшей мере шесть ранены в ходе стрельбы в ресторане на вечеринке по случаю Синко де Майо в ночь на субботу", - говорится в сообщении телеканала.

По данным СМИ, погибшему было 19 лет. Полиция пока не задержала стрелка, который открыл огонь, когда в заведении было около 200 человек.

В столице США произошла стрельба

Ранее Министерство внутренних дел Сербии направило на поиски преступника, который устроил стрельбу в муниципалитете Младеновац и убил восемь человек, более 600 сотрудников силовых структур. Как передает агентство, для поимки преступника задействованы вертолеты и беспилотники.

До этого сообщалось, что число погибших в результате стрельбы в сербской деревне Дубона городской общины Младеновац, выросло до восьми. Министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич назвал инцидент террористическим актом.

Считается, что стрелком является 21-летний Урош Б., сын военного. Он поспорил с группой людей на школьном дворе в Дубоне, взял дома автомат и открыл стрельбу. После чего поехал в свое родное село Шепшин, где вновь начал стрелять.

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