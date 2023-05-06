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Российский губернатор заявил о критической ситуации с пожарами в регионе

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал ситуацию с пожарами в регионе, назвав ее критической. Он также заявил о необходимости оказания области федеральной помощи, сообщается в Telegram-канале региона.

Российский губернатор заявил о критической ситуации с пожарами в регионе
© РИА Новости

«В регионе критическая ситуация с пожарами. Она усугубляется из-за погоды: малоснежная зима, тлели торфяники, потом аномально жаркая сухая весна, сильный ветер, завтра опять порывы до 20 метров в секунду», — написал он.

По словам главы региона, в настоящее время спасатели не в состоянии справится с таким большим количество очагов пожара, в связи с чем он запросил федеральную помощь. Также Куйвашев отметил, что другие регионы — Архангельская область и Красноярский край — помогают в борьбе с пожарами.

Ранее стало известно, что в поселке Первомайский Свердловской области загорелись два склада с порохом. Помимо этого 18 соседних складов с порохом находятся под угрозой возгорания. В связи с инцидентом жителей поселка, в котором проживают около 400 человек, начали эвакуировать.

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