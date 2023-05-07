Российский губернатор заявил о критической ситуации с пожарами в регионе

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о критической ситуации с лесными пожарами в регионе, площадь которых достигла 20 тысяч гектаров, отметив, что местные власти запросили федеральную помощь для борьбы со стихией.

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«В регионе критическая ситуация с пожарами. Она усугубляется из-за погоды: малоснежная зима, тлели торфяники, потом аномально жаркая сухая весна, сильный ветер, завтра опять порывы до 20 метров в секунду», - говорится в сообщении, которое было опубликовано в Telegram-канале области.

Глава региона добавил, что в настоящее время региональным спасателям не удается справиться с таким большим количеством очагов пожара. Со слов Куйвашева, 7 мая в области начнут работу самолеты МЧС, вертолеты Министерства обороны, Росгвардии и Авиалесохраны. Кроме того, помощь оказывают другие регионы: Архангельская область и Красноярский край.

Он также напомнил любителям отдыхать на природе и разжигать костры в лесу, что по закону штраф за нарушение требований пожарной безопасности может достигать 2 миллионов рублей.