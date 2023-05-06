Самолет рейса Минводы — Москва экстренно сел в Волгограде

Самолет, летевший из Минеральных Вод в Москву, совершил по техническим причинам вынужденную посадку в аэропорту Волгограда. Об этом ТАСС сообщил в субботу пресс-секретарь ПАО "Международный аэропорт Волгоград" Анастасия Голодова.