$76.82-1.7984.91-2.09

Летевший из Минвод в Москву самолет вынужденно сел в Волгограде по техническим причинам

Самолет, летевший из Минеральных Вод в Москву, совершил по техническим причинам вынужденную посадку в аэропорту Волгограда. Об этом ТАСС сообщил в субботу пресс-секретарь ПАО "Международный аэропорт Волгоград" Анастасия Голодова.

Самолет рейса Минводы — Москва экстренно сел в Волгограде
© РИА Новости

"6 мая 2023 рейс авиакомпании "Сибирь" 2170, следовавший по маршруту Минеральные Воды - Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 19:18 по техническим причинам. Посадка в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Пассажиры находятся в здании аэропорта, их намерены отправить резервным бортом около 01:30 7 мая.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий