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Появилось видео допроса подозреваемого в подрыве Захара Прилепина

СК РФ опубликовал в своем Telegram-канале видеоролик, на кадрах которого Александр Пермяков, подозреваемый в покушении на российского писателя Захара Прилепина, признается в своем преступлении.

Пермяков рассказал, что родился в городе Дружковка Донецкой области.

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В 2022 году, отметил подозреваемый, он въехал на территорию России. Он пояснил, что кураторы из украинских спецслужб поставили ему задачу ликвидировать Захара Прилепина.

С тем, чтобы выполнить задание, пояснил Пермяков, он заложил на пути следования машины писателя две управляемые дистанционно мины.

В СК РФ пояснили, что после выполнения задания подозреваемый попытался скрыться с места происшествия. Стражи порядка задержали его на выходе из леса.

Эксперты взяли смывы с его рук и одежды. Полученные материалы будут использованы для проведения судебных экспертиз.

В настоящее время идет работа по установлению и розыску лиц, причастных к теракту.

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