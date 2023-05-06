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Полиция задержала второго подозреваемого в покушении на Захара Прилепина

Полицейские задержали второго подозреваемого в покушении на российского писателя Захара Прилепина. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Полиция задержала второго подозреваемого в покушении на Прилепина
© РИА Новости

Источник пояснил, что стражи порядка задержали второго мужчину во время прочесывания лесополосы.

По данным телеканала, в настоящее время в Москве проходят обыски по тем адресам, которые подозреваемые указали во время допросов.

Ранее сообщалось, что первый задержанный Александр П. дает признательные показания. Он рассказал, в частности, что по заданию украинских кураторов установил на пути следования машины Прилепина противотанковые мины.

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