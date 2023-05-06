Полиция задержала второго подозреваемого в покушении на Прилепина

Полицейские задержали второго подозреваемого в покушении на российского писателя Захара Прилепина. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Источник пояснил, что стражи порядка задержали второго мужчину во время прочесывания лесополосы.

По данным телеканала, в настоящее время в Москве проходят обыски по тем адресам, которые подозреваемые указали во время допросов.