Мужчина погиб в Херсонской области после обстрела ВСУ

Один человек скончался в Новой Каховке Херсонской области после обстрела объектов города со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Новой Каховки Владимира Леонтьева.

"Вчера погиб один мужчина в результате обстрела", – поделился он.

Уточняется, что житель города погиб после атаки, которая случилась в пятницу, 5 мая.

Ранее сообщалось, что две женщины из Донецка погибли после атаки со стороны ВСУ. По словам мэра города Алексея Кулемзина, умерли жительницы 1937 и 1976 годов рождения.