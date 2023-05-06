В интернете появился видеоролик, на кадрах которого сотрудники правоохранительных органов выводят из служебного автомобиля Александра П., подозреваемого в покушении на российского писателя Захара Прилепина. Ролик опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах ролика худощавый молодой мужчина в толстовке, джинсах и кепке аккуратно выходит из машины, сопровождаемый стражами порядка, затем следует в здание.

В ходе допроса Александр рассказал, что несколько лет назад был завербован спецслужбами Украины. Он постоянно сотрудничал с ними, передавал информацию, взамен получал денежное вознаграждение.

Подозреваемый уточнил, что задание взорвать писателя получил от кураторов. Он проследил за Прилепиным, отследил его маршруты и установил на них противотанковые мины. На одну из них в итоге и наехал автомобиль Audi Q7 писателя.