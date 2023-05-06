Второго подозреваемого в подрыве машины Прилепина задержали

Правоохранительные органы задержали второго подозреваемого в подрыве машине политика и писателя Захара Прилепина. Об этом сообщает РЕН-ТВ в Telegram.

Согласно информации источников телеканала, мужчина был пойман при прочесывании леса, который находится недалеко от места взрыва. Ранее также сообщалось о задержании первого подозреваемого — он дал признательные показания. По словам задержанного мужчины, он был завербован одной из украинских спецслужб несколько лет назад и передавал нужную информацию в обмен на денежное вознаграждение.

Отмечается, что данный момент в Москве проходят обыски по адресам, на которые указали задержанные мужчины.

Взрыв автомобиля Audi Q7, в котором находились Прилепин и его 27-летний водитель Александр Шубин, произошел 6 мая в Нижегородской области. В результате случившегося Шубин скончался, а писатель получил многочисленные травмы.