В Курской области из детского сада вынесли снаряд после обстрела ВСУ

Специалисты группы разминирования после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынесли неразорвавшийся снаряд из детского сада в поселке Теткино. Об этом в Курской области Роман Старовойт.
Он указал, что учреждение продолжают обстреливать, несмотря на то, что оно ради безопасности детей не работает с весны прошлого года.
Глава региона восхитился мужеством жителей приграничных районов и сотрудников оперативных служб, а также заявил о планах отпраздновать День Победы.
«Будем максимально бдительны!» — заверил он.
О том, что бойцы ВСУ обстреляли школу и детский сад в приграничной Курской области сообщалось накануне, 7 мая. Губернатор региона уточнял, что под удар попал поселок Теткино Глушковского района.