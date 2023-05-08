В Курской области из детского сада вынесли снаряд после обстрела ВСУ

Специалисты группы разминирования после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынесли неразорвавшийся снаряд из детского сада в поселке Теткино. Об этом в Курской области Роман Старовойт.

Он указал, что учреждение продолжают обстреливать, несмотря на то, что оно ради безопасности детей не работает с весны прошлого года.

Глава региона восхитился мужеством жителей приграничных районов и сотрудников оперативных служб, а также заявил о планах отпраздновать День Победы.

«Будем максимально бдительны!» — заверил он.