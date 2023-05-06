СКР взял на контроль следствие по факту обрушения аттракциона в Оренбурге

Следственный комитет России (СКР) по Оренбургской области взял на контроль следствие по факту обрушения аттракциона «Вихрь» в «Оренпарке». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

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Отмечается, что на данный момент проводится проверка по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») с целью выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно об обрушении аттракциона в парке Оренбурга. На карусели находились взрослые и дети. По данным УМВД, в результате инцидента травмы получили около 20 человек, в том числе несовершеннолетние.