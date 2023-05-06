Захара Прилепина решили не перевозить в Москву на операцию

Писателя, публициста и политика Захара Прилепина не будут транспортировать в Москву, его было решено прооперировать в больнице Нижнего Новгорода, сообщает "Интерфакс". Операция уже началась.

© Российская Газета

Ранее помощница литератора и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заверили общественность в том, что здоровью и жизни Прилепина ничто не угрожает - несмотря на появлявшиеся сообщения о его тяжёлом состоянии.