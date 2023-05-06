Захара Прилепина решили не перевозить в Москву на операцию
Писателя, публициста и политика Захара Прилепина не будут транспортировать в Москву, его было решено прооперировать в больнице Нижнего Новгорода, сообщает "Интерфакс". Операция уже началась.
Ранее помощница литератора и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заверили общественность в том, что здоровью и жизни Прилепина ничто не угрожает - несмотря на появлявшиеся сообщения о его тяжёлом состоянии.
Теракт произошёл сегодня утром в Нижегородской области - в машине, в которой находился Прилепин, сработало взрывное устройство. Охранник писателя Александр Шубин погиб на месте, сам Прилепин получил ранения.