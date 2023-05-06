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Захара Прилепина решили не перевозить в Москву на операцию

Писателя, публициста и политика Захара Прилепина не будут транспортировать в Москву, его было решено прооперировать в больнице Нижнего Новгорода, сообщает "Интерфакс". Операция уже началась.

Захара Прилепина решили не перевозить в Москву на операцию
© Российская Газета

Ранее помощница литератора и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заверили общественность в том, что здоровью и жизни Прилепина ничто не угрожает - несмотря на появлявшиеся сообщения о его тяжёлом состоянии.

Теракт произошёл сегодня утром в Нижегородской области - в машине, в которой находился Прилепин, сработало взрывное устройство. Охранник писателя Александр Шубин погиб на месте, сам Прилепин получил ранения.

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