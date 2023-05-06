Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал в своем Telegram-канале, что силы ПВО сбили над полуостровом баллистическую ракету, запущенную украинским ОТРК «Гром-2».

Аксенов подчеркнул, что жертв и разрушений нет.

Советник главы Крыма уточнил, что российские военные сбили над Крымом не одну, а две ракеты ОТРК «Гром-2».

Напомним, что глава республики постоянно сообщает в своем канале о жизни полуострова, об успехах и достижениях.