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Аксенов: силы ПВО сбили над Крымом украинскую баллистическую ракету

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал в своем Telegram-канале, что силы ПВО сбили над полуостровом баллистическую ракету, запущенную украинским ОТРК «Гром-2».

Аксенов подчеркнул, что жертв и разрушений нет.

Советник главы Крыма уточнил, что российские военные сбили над Крымом не одну, а две ракеты ОТРК «Гром-2».

Губернатор рассказал подробности ночной атаки беспилотников на Севастополь

Напомним, что глава республики постоянно сообщает в своем канале о жизни полуострова, об успехах и достижениях.

В частности, комментирует атаки ВСУ на инфраструктуру полуострова. Так, 29 апреля, 1 и 3 мая Аксенов разместил в канале публикации об удачной работе расчетов ЗРК.

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