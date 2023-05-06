Аксенов: силы ПВО сбили над Крымом украинскую баллистическую ракету
Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал в своем Telegram-канале, что силы ПВО сбили над полуостровом баллистическую ракету, запущенную украинским ОТРК «Гром-2».
Аксенов подчеркнул, что жертв и разрушений нет.
Советник главы Крыма уточнил, что российские военные сбили над Крымом не одну, а две ракеты ОТРК «Гром-2».
Напомним, что глава республики постоянно сообщает в своем канале о жизни полуострова, об успехах и достижениях.
В частности, комментирует атаки ВСУ на инфраструктуру полуострова. Так, 29 апреля, 1 и 3 мая Аксенов разместил в канале публикации об удачной работе расчетов ЗРК.