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Mash: Захара Прилепина от смерти спасла случайность

По появившимся только что данным, писателя, публициста, общественного деятеля и политика Захара Прилепина от смерти спасла случайность.

Как сообщает Ni Mash, непосредственно перед взрывом Прилепин пересел на водительское сиденье. А взрывное устройство было закреплено под передним пассажирским креслом, где должен был находиться писатель.

Из-за этого случайного решения в результате взрыва охранник Прилепина - 27-летний ополченец из Луганска Александр Шубин - погиб на месте, а Прилепин остался жив, хотя и был ранен, утверждает канал.

Автомобиль Захара Прилепина взорвали в Нижегородской области

Тело Александра всё ещё находится в машине: оперативники боятся, что в ней может быть заложена ещё одна взрывчатка. Ждут взрывотехников.

По словам помощницы Прилепина и губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, здоровью и жизни писателя сейчас ничто не угрожает, вопреки предыдущим сообщениям СМИ.

Теракт произошёл сегодня утром под Нижним Новгородом. Возбуждено уголовное дело.

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