По появившимся только что данным, писателя, публициста, общественного деятеля и политика Захара Прилепина от смерти спасла случайность.

Как сообщает Ni Mash, непосредственно перед взрывом Прилепин пересел на водительское сиденье. А взрывное устройство было закреплено под передним пассажирским креслом, где должен был находиться писатель.

Из-за этого случайного решения в результате взрыва охранник Прилепина - 27-летний ополченец из Луганска Александр Шубин - погиб на месте, а Прилепин остался жив, хотя и был ранен, утверждает канал.

Тело Александра всё ещё находится в машине: оперативники боятся, что в ней может быть заложена ещё одна взрывчатка. Ждут взрывотехников.