Раскрыта причина обрушения аттракциона в Оренбурге

Власти города добавили, что в настоящее время известно о семи взрослых и восьми детях, пострадавших в результате происшествия. Они находятся в состоянии разной степени тяжести. Другие подробности оренбуржская мэрия не привела.

О том, что в парке Оренбурга рухнул аттракцион в тот момент, когда на нем находились взрослые и дети, сообщалось ранее 6 мая. Инцидент произошел в «Оренпарке». Утверждалось, что травмы получили от 10 до 12 человек, четверо из них были доставлены в больницы.