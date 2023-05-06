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Раскрыта причина обрушения аттракциона в Оренбурге

Падение кабинок аттракциона в Оренбурге произошло из-за поломки механизма. Причину обрушения карусели раскрыли в мэрии города, передает ТАСС.

Раскрыта причина обрушения аттракциона в Оренбурге
© Lenta.ru

«Из-за поломки в механизме карусели произошло падение кабинок», — говорится в сообщении мэрии.

Власти города добавили, что в настоящее время известно о семи взрослых и восьми детях, пострадавших в результате происшествия. Они находятся в состоянии разной степени тяжести. Другие подробности оренбуржская мэрия не привела.

О том, что в парке Оренбурга рухнул аттракцион в тот момент, когда на нем находились взрослые и дети, сообщалось ранее 6 мая. Инцидент произошел в «Оренпарке». Утверждалось, что травмы получили от 10 до 12 человек, четверо из них были доставлены в больницы.

По данным УМВД, в результате инцидента травмы получили около 20 человек, в том числе несовершеннолетние дети.

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