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Названо число пострадавших в результате обрушения аттракциона в Оренбурге

В УМВД России по Оренбургской области назвали число пострадавших при обрушении детского аттракциона «Вихрь» в парке Оренбурга. Комментарий ведомства приводит ТАСС.

Названо число пострадавших в результате обрушения аттракциона в Оренбурге
© Lenta.ru

По предварительным данным, в результате инцидента травмы получили около 20 человек, в том числе несовершеннолетние дети.

Как уточнили в Минздраве, 15 пострадавших были госпитализированы, трое из них в тяжелом состоянии.

«Медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме, проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров. Оказание помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России», — рассказали в министерстве.

О том, что в парке Оренбурга рухнул аттракцион в тот момент, когда на нем находились взрослые и дети, СМИ сообщили ранее 6 мая.

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