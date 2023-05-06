Названо число пострадавших в результате обрушения аттракциона в Оренбурге

В УМВД России по Оренбургской области назвали число пострадавших при обрушении детского аттракциона «Вихрь» в парке Оренбурга. Комментарий ведомства приводит ТАСС.

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По предварительным данным, в результате инцидента травмы получили около 20 человек, в том числе несовершеннолетние дети.

Как уточнили в Минздраве, 15 пострадавших были госпитализированы, трое из них в тяжелом состоянии.

«Медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме, проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров. Оказание помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России», — рассказали в министерстве.