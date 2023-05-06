В Оренбурге при падении карусели пострадали 15 человек
В Оренбурге при падении карусели пострадали 15 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Источник пояснил, что инцидент произошел в Оренпарке.
По словам собеседника агентства, «пострадали 15 человек, большинство из которых дети».
Двух малышей, по предварительным данным, увезли из парка в Центр детской хирургии. Остальным пострадавшим медики оказывают помощь на месте.
Уточняется, что карусель «Цепочка» была установлена в парке сравнительно недавно.
На месте ЧП работают экстренные службы.