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В Оренбурге при падении карусели пострадали 15 человек

В Оренбурге при падении карусели пострадали 15 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Источник пояснил, что инцидент произошел в Оренпарке.

По словам собеседника агентства, «пострадали 15 человек, большинство из которых дети».

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Двух малышей, по предварительным данным, увезли из парка в Центр детской хирургии. Остальным пострадавшим медики оказывают помощь на месте.

Уточняется, что карусель «Цепочка» была установлена в парке сравнительно недавно.

На месте ЧП работают экстренные службы.

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