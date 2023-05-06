Установлено место сборки использованного при взрыве машины Прилепина СВУ

Самодельное взрывное устройство (СВУ), использованное при подрыве машины политика и писателя Захара Прилепина, могли собрать в квартире в Подмосковье. Об этом в субботу, 6 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В Москве и Подмосковье полиция и ФСБ выявили несколько адресов, по которым проживали возможные участники покушения на Прилепина. Также установлена квартира, в которой могли собрать СВУ», — цитирует агентство слова собеседника.

Взрыв машины Audi Q7, в которой находился Захар Прилепин, произошел 6 мая около деревни Пионерское, расположенной примерно в 30 километрах от города Бор. По предварительной информации, взрывное устройство было установлено под днищем автомобиля. После случившегося писателя госпитализировали в тяжелом состоянии — по некоторым данным, у него сломаны обе ноги, однако он уже находится в сознании.