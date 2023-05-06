Житель Подмосковья зарезал сожительницу кухонным ножом

В Электростали местный житель зарезал кухонным ножом 38-летнюю сожительницу. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области.

«Между обвиняемым и его сожительницей произошел конфликт в ходе которого он нанес женщине кухонным ножом несколько ножевых ранений», — говорится в сообщении.

Мужчине предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»). Известно, что ранее он был судим за совершение ряда преступлений, в том числе убийства. Ранее 23-летний житель Химок зарезал свою знакомую в ходе ссоры. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте до приезда скорой.