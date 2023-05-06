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Директор ЗАЭС Черничук: все блоки станции остановлены

Специалисты Запорожской атомной электростанции принимают все необходимые меры для обеспечения ядерной безопасности в регионе, рассказал директор ЗАЭС Юрий Черничук. Он добавил, что коллектив остановил все блоки станции, пишет ТАСС.

Все блоки Запорожской АЭС остановлены
© РИА Новости

Черничук пояснил, что гражданам не следует беспокоиться, все блоки ЗАЭС остановлены.

По его словам, оборудование станции обслуживается в соответствии с соответствующими нормами, ведется постоянный контроль норм радиационной безопасности.

Эвакуация персонала ЗАЭС не проводится, отметил Черничук. Он добавил, что решение региональных властей о вывозе жителей 18 населенных пунктов региона связано с желанием уберечь детей, психика которых может пострадать в результате активных боевых действий.

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