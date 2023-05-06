Все блоки Запорожской АЭС остановлены

Специалисты Запорожской атомной электростанции принимают все необходимые меры для обеспечения ядерной безопасности в регионе, рассказал директор ЗАЭС Юрий Черничук. Он добавил, что коллектив остановил все блоки станции, пишет ТАСС.

Черничук пояснил, что гражданам не следует беспокоиться, все блоки ЗАЭС остановлены.

По его словам, оборудование станции обслуживается в соответствии с соответствующими нормами, ведется постоянный контроль норм радиационной безопасности.