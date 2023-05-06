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Соловьев задал единственный вопрос после покушения на Прилепина

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев отреагировал на новости о том, что автомобиль писателя Захара Прилепина подорвали в Нижегородской области.

Соловьев отреагировал на подрыв машины с Прилепиным
© РИА Новости

«После всех покушений у меня только один вопрос: мы отвечать уже когда-нибудь будем?» – написал Соловьев в своем Telegram-канале.

«Укрохунта», по его словам, только наглеет от безнаказанности.

Соловьев считает, что ответ со стороны России на покушение в отношении Прилепина должен быть симметричным и должен затронуть заказчиков и разработчиков покушения. Нацистских главарей, подчеркнул он, не пугают никакие удары по инфраструктуре.

Стали известны подробности о взрыве машины Прилепина

Журналист призвал «реализовывать путинский рецепт по борьбе с террористами» и привел знаменитую цитату Владимира Путина с призывом «мочить» террористов «в сортире».

В свою очередь российский военный корреспондент Александр Коц написал в Telegram, что противник продолжает бить по лидерам общественного мнения в России. Их деятельность враг расценивает как угрозу, наравне с НПЗ, складами ГСМ и арсеналами указал он.

Военкор считает, что очередной подрыв автомобиля подтверждает, что в России действует разветвленная агентурная сеть противника, способная организовывать в нашей стране теракты.

Напомним, автомобиль Захара Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель выжил, но получил ранения. С Прилепиным в автомобиле находилась его дочь, однако девочку высадили из машины еще до взрыва. Погиб водитель. Подозреваемый задержан по горячим следам.

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