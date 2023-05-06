Соловьев отреагировал на подрыв машины с Прилепиным

Соловьев задал единственный вопрос после покушения на Прилепина
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев отреагировал на новости о том, что автомобиль писателя Захара Прилепина подорвали в Нижегородской области.
«После всех покушений у меня только один вопрос: мы отвечать уже когда-нибудь будем?» – написал Соловьев в своем Telegram-канале.
«Укрохунта», по его словам, только наглеет от безнаказанности.
Соловьев считает, что ответ со стороны России на покушение в отношении Прилепина должен быть симметричным и должен затронуть заказчиков и разработчиков покушения. Нацистских главарей, подчеркнул он, не пугают никакие удары по инфраструктуре.
Журналист призвал «реализовывать путинский рецепт по борьбе с террористами» и привел знаменитую цитату Владимира Путина с призывом «мочить» террористов «в сортире».
В свою очередь российский военный корреспондент Александр Коц написал в Telegram, что противник продолжает бить по лидерам общественного мнения в России. Их деятельность враг расценивает как угрозу, наравне с НПЗ, складами ГСМ и арсеналами указал он.
Военкор считает, что очередной подрыв автомобиля подтверждает, что в России действует разветвленная агентурная сеть противника, способная организовывать в нашей стране теракты.
Напомним, автомобиль Захара Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель выжил, но получил ранения. С Прилепиным в автомобиле находилась его дочь, однако девочку высадили из машины еще до взрыва. Погиб водитель. Подозреваемый задержан по горячим следам.