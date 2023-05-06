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Раскрыты детали о задержанном по подозрению в подрыве машины Прилепина

Задержанный полицейскими по горячим следам мужчина, которого подозревают в причастности к подрыву автомобиля писателя Захара Прилепина, незнаком местным жителям. Об этом сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, раскрывая детали о задержанном.

Раскрыты детали о задержанном по подозрению в подрыве машины Прилепина
© СК РФ

По его словам, жители деревни заметили незнакомца накануне, 5 мая. Его видели несколько раз, когда он прятался вблизи дома родственников Прилепина и наблюдал за ним.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании в Нижегородской области мужчины, который может быть причастен к подрыву машины с писателем.

Взрыв машины Audi Q7, в которой находился Захар Прилепин, произошел 6 мая около деревни Пионерское, расположенной примерно в 30 километрах от города Бор. По предварительной информации, взрывное устройство мощностью от 400 до 800 граммов в тротиловом эквиваленте было установлено под днищем автомобиля. После случившегося писателя госпитализировали в тяжелом состоянии. По некоторым данным, у него сломаны обе ноги, он уже находится в сознании. Врачи не исключают, что Прилепина транспортируют на лечение в Москву.

После случившегося в Нижегородской области ввели план «Перехват». Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация из Украины «Атеш».

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