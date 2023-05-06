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Полиция задержала мужчину, который может быть причастен к подрыву машины Прилепина

Сотрудники полиции задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля писателя Захара Прилепина. Об этом ТАСС в субботу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, в котором находился Захар Прилепин", - сказала она.

Стали известны подробности о взрыве машины Прилепина

В субботу днем возле поселка Пионерский в Нижегородской области произошел подрыв автомобиля Прилепина. В этот момент внутри также находился его водитель, который погиб. Прилепин ранен. По информации медиков, писатель госпитализирован с ранением ног. Возбуждено уголовное дело.

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