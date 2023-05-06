Описана обстановка в Нижнем Новгороде после покушения на Прилепина

В Нижнем Новгороде активно работают службы ГИБДД, проводится усиленная работа по досмотру транспортных средств после инцидента со взрывом машины писателя и члена партии «Справедливая Россия — За правду» Захара Прилепина. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказали жители города.

«В городе выставлены посты ДПС на магистралях на границе города. Проводится усиленная работа по досмотру авто со стороны города Бора», — заявил житель Нижнего Новгорода, добавив, что на место происшествия выехали представители спецслужб.

Информацию о работе ГИБДД «Ленте.ру» подтвердила также жительница Нижнего Новгорода Анна.

«На данный момент большое количество сотрудников ГИБДД передвигаются в сторону места происшествия», — сказала она.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде взорвался автомобиль Audi Q7, в котором находился российский писатель Захар Прилепин. Согласно имеющейся информации, в машине с Прилепиным ехала его дочь. Ее высадили из автомобиля, при взрыве девочка не пострадала. При этом личный охранник писателя погиб на месте.