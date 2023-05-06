Стали известны подробности о взрыве машины Прилепина

Писатель Захар Прилепин серьезно пострадал при взрыве автомобиля Audi Q7 в Нижегородской области, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Прилепин возвращался в Москву с территории ЛДНР.

Инцидент произошел в районе города Бор Нижегородской области около 10-40 утра 6 мая. После детонации автомобиль перевернулся, на месте взрыва осталась большая воронка. Ее диаметр составляет около 1,5 м и 0,7 метра глубиной.

Предварительно, взрывное устройство, заложенное под капот (по другим данным - под днище) было приведено в действие дистанционно злоумышленниками, которые сопровождали машину писателя на расстоянии.

Мощность устройства составляла предварительно порядка 2.5 килограммов в тротиловом эквиваленте.

Вместе с Прилепиным в машине находилась его дочь. Они ехали в деревню Пионерское. Девушка покинула машину за несколько минут до взрыва.

Писатель находится в тяжелом состоянии, у него предварительно сломаны обе ноги. Прилепин получил сотрясение мозга.

В результате покушения погиб охранник-водитель Александр, известный под позывным «Злой», родом из Украины.

По данным ТАСС и РБК, Прилепина госпитализировали в ближайшую больницу, за его жизнь сейчас борются врачи. В Telegram-канале Baza сообщается, что Прилепин находится на месте происшествия, за ним вылетел медицинский вертолет.

Глава Нижегородской области Глеб Никитин подтвердил, что Прилепин остался жив после покушения.