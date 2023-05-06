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В Тюменской области из-за угрозы пожара эвакуируют жителей села Успенка и деревни Речкина

Эвакуация жителей проходит в селе Успенка и деревне Речкина Тюменской области из-за возможной угрозы природных пожаров. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона в субботу.

В Тюменской области из-за пожара эвакуируют жителей двух сел
© ТАСС

"Эвакуация жителей идет в селе Успенка и деревне Речкина Тюменского района в связи с возможной угрозой природных пожаров. Пункты временного размещения развернуты в Ушаковской и Каменской школах", - говорится в сообщении.

Ранее власти региона сообщали, что площадь 10 действующих ландшафтных пожаров в Тюменской области составляет около 2 тыс. га. Также в регионе зафиксированы 6 лесных пожаров на 475 га. Тушением лесных пожаров занимаются 143 человека, используется 45 единиц техники, а также четыре вертолета и самолет Ил-76 с водосливными устройствами, а ландшафтные ликвидируют более 500 человек, свыше 170 единиц техники и авиация.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области, из-за сильных порывов ветра и сухой, жаркой погоды осложняется обстановка в районе Успенки. На тушение пожара задействованы силы Авиалесоохраны, работают два вертолета с водосливными устройствами.

В регионе на ряде территорий введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров. Ранее сообщалось, что площадь природного пожара в селе Успенка составляет почти 250 га. В пятницу он был локализован на площади 3 900 кв. м. Всего в результате пожара повреждены 13 жилых домов, 3 хозпостройки, животноводческая ферма и деревообрабатывающее предприятие. Верховой лесной пожар перекинулся на 13 жилых строений населенного пункта в четверг днем.

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