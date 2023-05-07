На месте взрыва машины Прилепина работают саперы

Саперы работают на месте взрыва автомобиля писателя Захара Прилепина возле нижегородского поселка Пионерский, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник Росгвардии.
По его данным, место происшествия обследуют на наличие взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ. Ранее пресс-служба писателя Захара Прилепина заявила, что он был успешно выведен из медикаментозного сна и находится в сознании.
6 мая автомобиль Audi Q7, в салоне которого находился Захар Прилепин, взорвался на трассе в Борском районе Нижнего Новгорода. Врачи госпитализировали писателя с ранением обеих ног. В машине вместе с Прилепиным находилась его дочь. По данным Baza, она покинула автомобиль за несколько минут до взрыва. Водитель машины погиб на месте. Сообщалось, что Захар Прилепин возвращался с территории ЛДНР в Нижегородскую область. По данным 112, взрывное устройство находилось в нижней части двигателя машины. Его масса составила не менее 3 килограммов в тротиловом эквиваленте.