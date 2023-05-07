На месте взрыва машины Прилепина работают саперы

По его данным, место происшествия обследуют на наличие взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ. Ранее пресс-служба писателя Захара Прилепина заявила, что он был успешно выведен из медикаментозного сна и находится в сознании.

6 мая автомобиль Audi Q7, в салоне которого находился Захар Прилепин, взорвался на трассе в Борском районе Нижнего Новгорода. Врачи госпитализировали писателя с ранением обеих ног. В машине вместе с Прилепиным находилась его дочь. По данным Baza, она покинула автомобиль за несколько минут до взрыва. Водитель машины погиб на месте. Сообщалось, что Захар Прилепин возвращался с территории ЛДНР в Нижегородскую область. По данным 112, взрывное устройство находилось в нижней части двигателя машины. Его масса составила не менее 3 килограммов в тротиловом эквиваленте.