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Автомобиль Захара Прилепина взорвали в Нижегородской области

Автомобиль Захара Прилепина Audi Q7 взорван в Нижнем Новгороде, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Автомобиль Захара Прилепина взорвали в Нижегородской области
© РИА Новости

По предварительным данным, инцидент произошел на трассе в Нижегородской области. Взрывное устройство предварительно было закреплено под днищем автомобиля.

Водитель транспортного средства погиб при взрыве. Прилепин получил тяжелые ранения. После взрыва он находился в сознании.

В правоохранительных органах отметили, что в Нижегородской области после взрыва автомобиля Захара Прилепина выставляют блокпосты.

Парламентарий Дмитрий Кузнецов, член партии «Справедливая Россия — За правду», в которой также состоит Прилепин, подтвердил данные СМИ о том, что писатель остался жив. Других подробностей он не привел.

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