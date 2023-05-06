Автомобиль Захара Прилепина взорвали в Нижегородской области
Автомобиль Захара Прилепина Audi Q7 взорван в Нижнем Новгороде, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По предварительным данным, инцидент произошел на трассе в Нижегородской области. Взрывное устройство предварительно было закреплено под днищем автомобиля.
Водитель транспортного средства погиб при взрыве. Прилепин получил тяжелые ранения. После взрыва он находился в сознании.
В правоохранительных органах отметили, что в Нижегородской области после взрыва автомобиля Захара Прилепина выставляют блокпосты.
Парламентарий Дмитрий Кузнецов, член партии «Справедливая Россия — За правду», в которой также состоит Прилепин, подтвердил данные СМИ о том, что писатель остался жив. Других подробностей он не привел.