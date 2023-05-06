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Автомобиль Захара Прилепина взорвали в Нижнем Новгороде

Неизвестные взорвали автомобиль писателя Захара Прилепина в Нижнем Новгороде, он выжил, но получил ранения. Об этом ТАСС в субботу сообщили в экстренных службах.

Автомобиль Захара Прилепина взорвали в Нижнем Новгороде
© РИА Новости

"В Нижнем Новгороде взорван автомобиль писателя Захара Прилепина. Он выжил, но ранен, находится в сознании", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, взрывное устройство было закреплено под днищем автомобиля.

В пресс-службе писателя сообщили, что с ним все в порядке, обстоятельства произошедшего уточняются.

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