Автомобиль Захара Прилепина взорвали в Нижнем Новгороде
Неизвестные взорвали автомобиль писателя Захара Прилепина в Нижнем Новгороде, он выжил, но получил ранения. Об этом ТАСС в субботу сообщили в экстренных службах.
"В Нижнем Новгороде взорван автомобиль писателя Захара Прилепина. Он выжил, но ранен, находится в сознании", - сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, взрывное устройство было закреплено под днищем автомобиля.
В пресс-службе писателя сообщили, что с ним все в порядке, обстоятельства произошедшего уточняются.