В МЧС опровергли информацию об эвакуации жителей Белгорода

Главное управление МЧС по Белгородской области сообщило, что информация о якобы проводимой в Белгороде эвакуации жителей, распространяемая в социальных сетях, является ложной. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Согласно сообщению ГУ МЧС по Белгородской области, цель распространения ложной информации об эвакуации жителей региона — посеять панику среди населения.

В ведомстве также напомнили о необходимости доверять лишь той информации, которая размещается в официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.

По информации белгородских Telegram-каналов, жители Белгорода сообщают о том, что им приходят сообщения о якобы проводимой эвакуации. Людям предлагают взять свои документы и пройти к месту сбора.

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