$76.82-1.7984.91-2.09

В МЧС предупредили о распространении ложной информации об эвакуации жителей Белгорода

Главное управление МЧС по Белгородской области сообщило, что информация о якобы проводимой в Белгороде эвакуации жителей, распространяемая в социальных сетях, является ложной. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В МЧС опровергли информацию об эвакуации жителей Белгорода
© РИА Новости

Согласно сообщению ГУ МЧС по Белгородской области, цель распространения ложной информации об эвакуации жителей региона — посеять панику среди населения.

В ведомстве также напомнили о необходимости доверять лишь той информации, которая размещается в официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.

По информации белгородских Telegram-каналов, жители Белгорода сообщают о том, что им приходят сообщения о якобы проводимой эвакуации. Людям предлагают взять свои документы и пройти к месту сбора.

25 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об обстреле поселка Ленинский Шебекинского городского округа со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Россия начала вывоз жителей Запорожской области в тыл

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

28
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий