В лондонском метро загорелся поезд

На одной из станций лондонского метрополитена загорелся состав. Люди выбивают окна вагонов и покидают их, пишет «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.

На кадрах появившегося в интернете видео пассажиры пытаются в экстренном порядке покинуть поезд с тем, чтобы не задохнуться угарным газом.

Британцы, оказавшиеся на платформе, всеми силами помогают им: выбивают железными предметами и рюкзаками окна вагонов.

Вместе с тем, часть лондонцев не принимает участие в спасательной операции, а снимает происходящее на телефоны.