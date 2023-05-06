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В лондонском метро загорелся поезд

На одной из станций лондонского метрополитена загорелся состав. Люди выбивают окна вагонов и покидают их, пишет «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.

На кадрах появившегося в интернете видео пассажиры пытаются в экстренном порядке покинуть поезд с тем, чтобы не задохнуться угарным газом.

Британцы, оказавшиеся на платформе, всеми силами помогают им: выбивают железными предметами и рюкзаками окна вагонов.

Вместе с тем, часть лондонцев не принимает участие в спасательной операции, а снимает происходящее на телефоны.

Напомним, что сегодня, 6 мая, в Лондоне пройдет коронация британского монарха Карла III. На торжественную церемонию в столицу Великобритании приехали миллионы жителей Соединенного Королевства и туристов.

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