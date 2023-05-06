В лондонском метро загорелся поезд
На одной из станций лондонского метрополитена загорелся состав. Люди выбивают окна вагонов и покидают их, пишет «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.
На кадрах появившегося в интернете видео пассажиры пытаются в экстренном порядке покинуть поезд с тем, чтобы не задохнуться угарным газом.
Британцы, оказавшиеся на платформе, всеми силами помогают им: выбивают железными предметами и рюкзаками окна вагонов.
Вместе с тем, часть лондонцев не принимает участие в спасательной операции, а снимает происходящее на телефоны.
Напомним, что сегодня, 6 мая, в Лондоне пройдет коронация британского монарха Карла III. На торжественную церемонию в столицу Великобритании приехали миллионы жителей Соединенного Королевства и туристов.