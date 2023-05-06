Крючков сообщил, что движение по Крымскому мосту возобновлено

Движение по Крымскому мосту, которое временно прекращалось в субботу, 6 мая, по техническим причинам, вновь возобновили. Об этом сообщает советник главы Крыма Олег Крючков со ссылкой на информацию Минтранса в Telegram-канале.

«Движение по Крымскому мосту возобновлено», — поясняется в публикации Крючкова.

Сведения о возобновлении движения по Крымскому посту представлены утром 6 мая.

Другие подробности по ситуации в регионе и работе Крымского моста советник главы российского региона больше не приводит.

Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов подчеркивал, что ремонт железнодорожной части Крымского моста может быть завершен раньше июля. По его словам, все работы по восстановлению дорожного полотна были выполнены раньше срока.