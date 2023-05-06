Движение по Крымскому мосту временно приостановили в субботу по техническим причинам, оно будет возобновлено в ближайшее время, сообщил в Telegram-канале советник главы республики Крым Олег Крючков со ссылкой на данные министра транспорта республики Николая Лукашенко.