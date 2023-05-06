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Движение по Крымскому мосту приостановили по техническим причинам

Движение по Крымскому мосту временно приостановили в субботу по техническим причинам, оно будет возобновлено в ближайшее время, сообщил в Telegram-канале советник главы республики Крым Олег Крючков со ссылкой на данные министра транспорта республики Николая Лукашенко.

Движение по Крымскому мосту временно приостановили
© РИА Новости

"Движение по Крымскому мосту приостановлено по техническим причинам и возобновится в ближайшее время. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Керченская паромная переправа, соединяющая территории Крыма и Краснодарского края, работает в обычном режиме.

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