Движение по Крымскому мосту приостановили по техническим причинам
Движение по Крымскому мосту временно приостановили в субботу по техническим причинам, оно будет возобновлено в ближайшее время, сообщил в Telegram-канале советник главы республики Крым Олег Крючков со ссылкой на данные министра транспорта республики Николая Лукашенко.
"Движение по Крымскому мосту приостановлено по техническим причинам и возобновится в ближайшее время. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Керченская паромная переправа, соединяющая территории Крыма и Краснодарского края, работает в обычном режиме.