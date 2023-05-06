На призывавшую убивать российских солдат актрису завели уголовное дело

Следственный комитет завел уголовное дело на украинскую актрису Адрианну Курилец, которая призывала убивать российских солдат. Об этом сообщает РИА Новости.
Председатель СК России Александр Бастрыкин рассказал, что в отношении артистки было заведено дело о возбуждении ненависти и вражды по национальному признаку. В апреле 2022 года Курилец записала социальный видеоролик, в котором перерезала серпом горло мужчине в военной форме, высказывая при этом экстремистские высказывания.
Бастрыкин объяснил, что на Украине усилились меры по изменению враждебного отношения к русскоязычному населению.
«Подобные тенденции прослеживаются и в Латвии, где на государственном уровне был введен запрет на празднование 9 Мая», — отметил глава СК России.
Ранее американский журналист Джордж Элайсон сравнил действия украинских националистов с терроризмом.