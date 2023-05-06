На призывавшую убивать российских солдат актрису завели уголовное дело

Следственный комитет завел уголовное дело на украинскую актрису Адрианну Курилец, которая призывала убивать российских солдат. Об этом сообщает РИА Новости .

Председатель СК России Александр Бастрыкин рассказал, что в отношении артистки было заведено дело о возбуждении ненависти и вражды по национальному признаку. В апреле 2022 года Курилец записала социальный видеоролик, в котором перерезала серпом горло мужчине в военной форме, высказывая при этом экстремистские высказывания.