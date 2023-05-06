Названы предположительно атаковавшие Кремль беспилотники

Беспилотник UJ-22 Airborne разработан украинской фирмой UKRJET. Как отметил аналитик, такие дроны обычно используются для разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR) и корректировки артиллерии, а не для ударных задач. Однако, несмотря на то, что дрон сам по себе не очень быстрый, его можно модифицировать. В базовой комплектации он способен нести до четырех 82-мм минометных мин или четырех гранат РПГ-7. Кроме того устройство легкодоступно, его можно заказать через интернет.