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В Южной Корее потерпел крушение истребитель ВВС США

Американский истребитель F-16 потерпел крушение во время тренировочного полета в Республике Корея. Об этом в субботу сообщил телеканал CNN со ссылкой на южнокорейское командование ВВС США.

В Южной Корее разбился американский истребитель
© af.mil

По его данным, истребитель разбился в сельской местности недалеко от авиабазы ВС США Осан, ближайшего к границе с КНДР пункта базирования американских ВВС. Пилот катапультировался и был госпитализирован, жертв среди населения нет.

Губернатор провинции Кёнгидо, на территории которой произошел инцидент, сообщил о том, что пожарная служба направлена на место крушения для ликвидации возникшего пожара.

Причины падения истребителя пока неизвестны. По факту произошедшего начато расследование.

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