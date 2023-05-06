Reuters: Даллас в США подвергся хакерской атаке

Город Даллас в штате Техас в США подвергся хакерской атаке со стороны неизвестных злоумышленников, сообщает Reuters. " ФБР знает об инциденте и координирует свои действия с городом Даллас", - указано в сообщении спецслужбы.

Отмечается, что хакерская атака привела к остановке работы судов, недоступными оставались сайты полиции и пожарной службы города. Полиция уточняет, что ущерб понесла также городская компьютерная диспетчерская система.

По данным агентства, за атакой может стоять группировка хакеров Royal, а в Соединенных Штатах считают, что один из крупнейших городов страны подвергся атаке группировки Conti. Ранее в работе сайта сената Франции произошел сбой из-за кибератаки, ответственность за которую на себя взяла "пророссийская" хакерская группировка NoName057. На момент публикации новости проблема оставалась актуальной. При попытке перейти на сайт французского сената веб-браузер выдавал ошибку с текстом "Site not installed".