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Названо количество пострадавших во время пожара на НПЗ Shell в США

Недалеко от американского Хьюстона, штат Техас, шесть человек пострадали в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Shell. Количество назвало агентство Reuters.

Названо количество пострадавших во время пожара на НПЗ Shell в США
© Johnny Walea via TMX / Reuters

По информации Associated Press, пострадавшие были госпитализированы. Тяжесть травм не уточняется. Собеседники агентства отметили, что пожар произошел на установке по производству альфа-олефинов.

О пожаре на НПЗ стало известно вечером 5 мая. Возгорание началось примерно в 14:54 часов по местному времени (23:54 по московскому времени). Все рабочие предприятия эвакуированы. Сообщалось, что перед возгоранием на заводе слышали мощный взрыв.

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