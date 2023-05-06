Названо количество пострадавших во время пожара на НПЗ Shell в США

Недалеко от американского Хьюстона, штат Техас, шесть человек пострадали в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Shell. Количество назвало агентство Reuters.

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По информации Associated Press, пострадавшие были госпитализированы. Тяжесть травм не уточняется. Собеседники агентства отметили, что пожар произошел на установке по производству альфа-олефинов.