На счетах блогера Блиновской и ее супруга арестовали сотни миллионов рублей

Следственные органы России в рамках расследования уголовного дела о неуплате около 1 млрд рублей налогов блогером Еленой Блиновской наложили арест на её банковские счета, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Арест был наложен в Альфа-Банке, МТС Банке и других крупных учреждениях. Речь идет о четырех банковских счетах Блиновской и двух счетах ее мужа. Сумма арестованных средств составляет сотни млн рублей в различной валюте.

27 апреля Блиновскую задержали при попытке покинуть страну на автомобиле. Женщина имела на руках авиабилеты в другую страну. Она стала фигуранткой уголовного дела за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации приобретенных преступным путем денежных средств или имущества.