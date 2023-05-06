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На счетах блогера Блиновской и ее супруга арестовали сотни миллионов рублей

Следственные органы России в рамках расследования уголовного дела о неуплате около 1 млрд рублей налогов блогером Еленой Блиновской наложили арест на её банковские счета, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

На счетах блогера Блиновской и ее супруга арестовали сотни миллионов рублей
© ТАСС

Арест был наложен в Альфа-Банке, МТС Банке и других крупных учреждениях. Речь идет о четырех банковских счетах Блиновской и двух счетах ее мужа. Сумма арестованных средств составляет сотни млн рублей в различной валюте.

27 апреля Блиновскую задержали при попытке покинуть страну на автомобиле. Женщина имела на руках авиабилеты в другую страну. Она стала фигуранткой уголовного дела за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации приобретенных преступным путем денежных средств или имущества.

Блогер знала о проводимой в отношении нее проверке и пыталась скрыться от преследования. Пресненский суд отправил ее под домашний арест, запретив ей заходить в интернет. Защита обжаловала решение в апелляционной инстанции.

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