$76.82-1.7984.91-2.09

В Ленобласти возле храма нашли два человеческих черепа

Священник нашел два человеческих черепа в селе Колчаново Ленинградской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В Ленобласти возле храма нашли два человеческих черепа
© РИА Новости

«Черепа лежали у входа в разрушенный кладбищенский храм», — рассказал священник.

Он обратился к правоохранителям. В настоящий момент подробностей о произошедшем пока нет.

В апреле 83-летний петербургский пенсионер в Ленинградской области обнаружил на огороде человеческий скелет. Он готовил почву к сезону и, копаясь в земле, наткнулся на скелетированные останки. Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее в городе Абердин, Великобритания, двое маленьких детей нашли полиэтиленовый пакет с человеческим черепом, когда играли в саду. «Дети играли с ним, так как подумали, что это декорация к Хеллоуину», — пояснила мать одного из детей.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий