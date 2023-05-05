Россиянка сдала дочь в психбольницу за непослушание

В Севастополе женщина сдала дочь в психбольницу за непослушание и отказалась забирать обратно. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Уточняется, что сначала женщина сообщила дочери-подростку, что та на самом деле приёмная, а родная мать девочки покончила с собой. После этой новости дочь попыталась совершить попытку суицида, из-за чего женщина отвезла её в психиатрическую лечебницу.

В больнице девочка прошла курс лечения, но мать отказалась забирать её обратно. Не переубедили женщину и беседы с соответствующими органами – в итоге из лечебницы девочку отправили в приют. При этом специалисты отмечают, что психическое здоровье девочки находится в пределах нормы, просто подросток переживает сложный период в жизни.