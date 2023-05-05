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Суд в Москве арестовал драматурга Петрийчук по делу об оправдании терроризма

Замоскворецкий суд Москвы арестовал драматурга Светлану Петрийчук по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС.

Драматурга Петрийчук арестовали по делу об оправдании терроризма
© ТАСС

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Петрийчук меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 4 июля", — зачитала решение судья Наталья Чепрасова.

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В публикации отмечает, что следователь потребовал отправить Петрийчук в СИЗО, так как, по его мнению, на свободе она может скрыться от следствия, а также уничтожить доказательства или другими способами помешать расследованию. Во время заседания Петрейчук заявила, что не собирается скрываться, ведь следователь изъял ее заграничный паспорт, без которого она не может покинуть пределы Российской Федерации. Адвокаты просили суд учесть, что сценарист содержит своих родителей и сестру с ребенком, и избрать ей домашний арест либо отпустить под залог в 600 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы постановил, что театральный режиссер Евгения Беркович должна быть арестована до 4 июля по уголовному делу об оправдании терроризма.

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