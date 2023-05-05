Драматурга Петрийчук арестовали по делу об оправдании терроризма

В публикации отмечает, что следователь потребовал отправить Петрийчук в СИЗО, так как, по его мнению, на свободе она может скрыться от следствия, а также уничтожить доказательства или другими способами помешать расследованию. Во время заседания Петрейчук заявила, что не собирается скрываться, ведь следователь изъял ее заграничный паспорт, без которого она не может покинуть пределы Российской Федерации. Адвокаты просили суд учесть, что сценарист содержит своих родителей и сестру с ребенком, и избрать ей домашний арест либо отпустить под залог в 600 тыс. рублей.