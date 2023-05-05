Стало известно о попытке прорыва диверсантов на пикапах на территорию России

Несколько десятков диверсантов на пикапах попытались проникнуть на территорию Брянской области. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что попытка прорыва была совершена около 16:00 по московскому времени через приграничный Стародубский район.

Во время попытки прорыва диверсанты были на пикапах. По информации Telegram-канала, по всему району объявили тревогу и выставили блокпосты. Около села Демьянки их встретили солдаты Вооруженных сил России и отогнали на территорию Украины.

На данный момент в районе все спокойно, данных о пострадавших нет. Официальных подтверждений данной информации сейчас нет.