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Массовая потасовка произошла возле ТЦ в Волгограде

В Волгограде произошла массовая драка с участием около 20 человек. Об этом сообщает Блокнот Волгоград.

Инцидент произошел 4 мая возле авторынка в советском районе. Житель соседнего дома снял на камеру, как две группы мужчин устроили потасовку "стенка на стенку". Вскоре на место прибыл наряд полиции, и участники конфликта скрылись с места происшествия.

Причины драки пока неизвестны. По версии источника, конфликт мог разразиться на национальной почве.

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