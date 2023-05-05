Массовая потасовка произошла возле ТЦ в Волгограде

В Волгограде произошла массовая драка с участием около 20 человек. Об этом сообщает Блокнот Волгоград.

Инцидент произошел 4 мая возле авторынка в советском районе. Житель соседнего дома снял на камеру, как две группы мужчин устроили потасовку "стенка на стенку". Вскоре на место прибыл наряд полиции, и участники конфликта скрылись с места происшествия.

Причины драки пока неизвестны. По версии источника, конфликт мог разразиться на национальной почве.