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Финалистка конкурса "Мисс Вселенная" из Австралии погибла в возрасте 23 лет

Участница конкурса "Мисс Вселенная" 2022 года из Австралии, 23-летняя Сиенна Уир, погибла в результате трагического инцидента во время верховой езды в четверг, 4 мая. Об этом сообщает The New York Post.

Финалистка конкурса "Мисс Вселенная" погибла в возрасте 23 лет
© sienna_weir/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

Несчастный случай произошел несколько дней назад: Сиенна Уир ехала верхом, когда ее лошадь внезапно упала - девушку с травмами доставили в больницу.

Проведя два дня в реанимации, девушка скончалась. Выпускница Сиднейского университета, Сиенна Уир получила дипломы по английской литературе и психологии и планировала переехать в Великобританию, чтобы быть поближе к своей сестре, племяннице и племяннику. Она сотрудничала с модельным агентством Scoop Management, которое после ее гибели почтило ее память в соцсетях.

"Навечно в наших сердцах", - говорится в подписи к фотографии модели, опубликованной в аккаунте агентства в соцсетях.

Ранее сообщалось, что в Великобритании 25-летняя участница конкурса красоты умерла на работе в конюшне.

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