Суд арестовал режиссера Беркович по делу об оправдании терроризма

Замоскворецкий суд столицы арестовал театрального режиссера Евгению Беркович, которая является фигуранткой уголовного дела об оправдании терроризма.

Об этом информирует РИА Новости.

Её арестовали на два месяца — до 4 июля.

Ранее её адвокат заявила, что Беркович не признаёт вины.