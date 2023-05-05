Суд арестовал режиссера Беркович по делу об оправдании терроризма

Суд в Москве арестовал театрального режиссера Беркович по делу об оправдании терроризма
Замоскворецкий суд столицы арестовал театрального режиссера Евгению Беркович, которая является фигуранткой уголовного дела об оправдании терроризма.
Об этом информирует РИА Новости.
Её арестовали на два месяца — до 4 июля.
Ранее её адвокат заявила, что Беркович не признаёт вины.
По словам матери режиссёра Елены Эфрос, дело завели из-за спектакля «Финист Ясный Сокол», который повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию.